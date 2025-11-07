Napindító – Putyin nukleáris teszteket fontolgat Trump fenyegetése után + videó

A Napindítóban Stier Gábor, a Moszkvatér.com főszerkesztője volt a vendég, aki több háborús, illetve fegyverkezésről szóló téma között arról mondta el véleményét, hogy az orosz elnök megvalósíthatósági tanulmányt kért az atomkísérletek újraindításáról, miután amerikai kollégája meglepő módon bejelentette.
Kína hadrendbe állította első, teljes egészében saját tervezésű és gyártású repülőgép-hordozóját, a Fucsient, amelyet Hszi Csin-ping kínai elnök jelenlétében avattak fel a déli Hajnan szigetén - jelentette kínai állami média pénteken.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Napindítóban Magyarics Tamás Amerika-szakértő, az ELTE emeritus professzora a pénteken tartandó amerikai-magyar csúcstalálkozó előre látható pontjairól, így többek között az energetikai, geopolitikai és orosz-ukrán háború témáról beszélt.