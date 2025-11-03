Napindító – Óriástök regatta + videó

Megosztás itt:

A különleges eseményt a helyi kajak klub és a töktermesztők szervezik meg minden évben. A versenyzők, százméteres távon eveznek a gigantikus tökhajókkal – miközben a parton több száz néző biztatja őket. A verseny előtt a több tíz kilós tököket elektromos szerszámokkal vájták ki, hogy bele ülhessenek a versenyzők, majd a vízen tesztelték, melyik marad fenn a legstabilabban. A szakértők szerint a hajók kivágásához a 300 és 500 kilogramm közötti súlyúak a legmegfelelőbbek.