Napindító – Orgonaavató koncert a bazilikában október 25-én + videó

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Napindítóban Dunda György, a HírTV kárpátaljai tudósítója jelentkezett be és adott tájékoztatást a legújabb fejleményekről, többek között arról, hogy hatalmas deficittel küzd az ukrán költségvetés, illetve arról is, hogy az ukrán vezetés a befagyasztott orosz vagyonból szeretné pótolni a hiányt.
A Napindító vendége Tóth Máté nemzetközi- és energiajogász volt, aki többek között az orosz-ukrán háború lezárása utáni fejlődő időszakról, annak Magyarországra pozitív hozadékot jelentő folytatásáról, valamint a budapesti békecsúcsról, illetve a százhalombattai olajfinomító tűzesetéről is beszélt.