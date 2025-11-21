Keresés

Napindító – Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjúja – elemzés

2025. november 21., péntek 08:58 | HírTV
elemzés rádióinterjú Orbán Viktor

A miniszterelnök kijelentette, hogy Magyarország nem hajlandó támogatni Brüsszel háborús szándékait, és nem veszi ki a pénzt a magyar költségvetésből Ukrajna támogatására. Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjúját Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője elemezte a HírTV stúdiójában.

  • Napindító – Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjúja – elemzés

 

Szijjártó Péter: Nem tudom megítélni, hogy az elnök kristálytiszta-e a kérdésben + videó

Megvan a Tisza jelöltállításának első sértettje + videó

3,4 milliárdos függetlenség: Brüsszel ennyiért vette meg a Telexet, hogy a magyar kormányt támadja + videó

A világ alig vesz tudomást a szudáni népirtásról + videó

A világ alig vesz tudomást a szudáni népirtásról + videó

 Tömeges nemi erőszak, nyilvános kivágzések élve elégetés – középkori brutalitással irtják a szudáni felkelők az elfoglalt dárfúri nagyváros lakosait. A témában Marsai Viktor, a Migráció Kutatóintézet igazgatója és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója volt a Napindító vendége.
