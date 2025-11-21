Napindító – Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjúja – elemzés

A miniszterelnök kijelentette, hogy Magyarország nem hajlandó támogatni Brüsszel háborús szándékait, és nem veszi ki a pénzt a magyar költségvetésből Ukrajna támogatására. Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjúját Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője elemezte a HírTV stúdiójában.
A közép-európai régió, különösen Magyarország, a „még megmaradt józan ész különleges védőbástyája” – jelentette ki Megyeri Jonatán rabbi, a Neokohn főszerkesztője a HírTV pénteki Napindító című műsorában.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Tömeges nemi erőszak, nyilvános kivágzések élve elégetés – középkori brutalitással irtják a szudáni felkelők az elfoglalt dárfúri nagyváros lakosait. A témában Marsai Viktor, a Migráció Kutatóintézet igazgatója és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója volt a Napindító vendége.