Napindító – Orbán Viktor: Mentességet kaptunk a szankciók alól, mind az orosz olaj, mind Paks II esetében + videó

2025. november 10., hétfő 07:21 | HírTV

A Napindítóban Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő mondta el véleményét a témáról.

  • Napindító – Orbán Viktor: Mentességet kaptunk a szankciók alól, mind az orosz olaj, mind Paks II esetében + videó

A 2022-es létesítési engedélyt kiegészítő engedélyek megerősítik, hogy a Paks II. projekt mindenben megfelel a szigorú nemzetközi, európai és a magyar nukleáris biztonsági követelményeknek. A biztonság átfogó megközelítése, beleértve az aktív és passzív rendszerek használatát, biztosítja az összes szabvány betartását. Az engedélyek megszerzése lehetővé teszi a teljes körű építés megkezdését, beleértve az első betonöntés aktív előkészületeit is, amely az atomerőművi blokk építésének kezdetét jelzi egyben.

Hankó Balázs máris megdöbbenést keltett egy washingtoni tárgyaláson

Kismarja választott

