Napindító – Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjúja – elemzés + videó

2025. október 03., péntek 08:40 | HírTV
elemzés rádióinterjú Orbán Viktor Kiss Rajmund

Orbán Viktor miniszterelnök szerint a zárt ajtók mögött egyre többen képviselik a magyar álláspontot Európában. A kormányfő péntek reggeli rádióinterjúját Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője elemezte a HírTV Napindító című műsorában.

Etika és MI: Magyar támogatással indul új nemzetközi kutatás

Etika és MI: Magyar támogatással indul új nemzetközi kutatás

 A mesterséges intelligencia (MI) etikai vonatkozásainak kutatására jött létre 1 millió dolláros magyar támogatással konzorcium a magyarországi Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az Amerikai Katolikus Egyetem között - jelentette be Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter csütörtökön, miután tárgyalt a Washingtonban működő felsőoktatási intézmény vezetésével.

