Napindító – Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjúja – elemzés + videó

Orbán Viktor miniszterelnök szerint a zárt ajtók mögött egyre többen képviselik a magyar álláspontot Európában. A kormányfő péntek reggeli rádióinterjúját Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője elemezte a HírTV Napindító című műsorában.
A mesterséges intelligencia (MI) etikai vonatkozásainak kutatására jött létre 1 millió dolláros magyar támogatással konzorcium a magyarországi Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az Amerikai Katolikus Egyetem között - jelentette be Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter csütörtökön, miután tárgyalt a Washingtonban működő felsőoktatási intézmény vezetésével.
Helyreigazítás: A 2025. január 18. napján »Több mint húszezer négyzetméteres birtokon élhet az Integritás Hatóság elnöke Solymáron+ videó« címmel megjelent cikkünkben valótlanul híreszteltük, hogy Biró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke a hatóság pénzén újíttatta fel az ingatlanát, és a kerítés is abból a pénzből épülhetett.
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter az informális koppenhágai európai uniós csúcstalálkozó után nyilatkozott a HírTV riporterének. A politikus szerint az ülésen az erősödő háborús pszichózist kissé sikerült lelassítani és abban Orbán Viktor miniszterelnöknek kiemelkedő szerepe volt.
Az Európai Unió állam- és kormányfői szerdán találkoznak Koppenhágában. Az ülés egyik fő témája Ukrajna támogatása, hiszen úgy tűnik, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mindent megtesz annak érdekében, hogy Ukrajna minél hamarabb csatlakozzon az EU-hoz. De, miként is akarják megkerülni hazánkat az ügy érdekében? Arról kollégánk, Bugnyár Zoltán számolt be a helyszínről.