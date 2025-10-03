Napindító – Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjúja – elemzés + videó

Vezércikk – Már a nyugdíjasok sem voltak kíváncsiak Magyar Péterre + videó

Háttérkép – Ha Ukrajna bekerül az EU-ba, akkor a német, afrancia, a lengyel és a magyar gazdák lehúzhatják a rolót+ videó

Putyin éles figyelmeztetése Európának: Nagyon meggyőző lesz az orosz válasz a militarizálódásra

Elhibázott tizenegyes, de egy csodálatos fejes – elhozta a három pontot a Ferencváros a Genk otthonából

NASA hivatalos bejelentése – A kínai Három-szurdok-gát elmozdította a Föld tengelyét – Rövidebbek lettek a napok + videó

Helyreigazítás: A 2025. január 18. napján »Több mint húszezer négyzetméteres birtokon élhet az Integritás Hatóság elnöke Solymáron+ videó« címmel megjelent cikkünkben valótlanul híreszteltük, hogy Biró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke a hatóság pénzén újíttatta fel az ingatlanát, és a kerítés is abból a pénzből épülhetett.

A mesterséges intelligencia (MI) etikai vonatkozásainak kutatására jött létre 1 millió dolláros magyar támogatással konzorcium a magyarországi Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az Amerikai Katolikus Egyetem között - jelentette be Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter csütörtökön, miután tárgyalt a Washingtonban működő felsőoktatási intézmény vezetésével.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Kapcsolódó tartalmak

Bóka János: A háborús hisztéria fokozódik + videó Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter az informális koppenhágai európai uniós csúcstalálkozó után nyilatkozott a HírTV riporterének. A politikus szerint az ülésen az erősödő háborús pszichózist kissé sikerült lelassítani és abban Orbán Viktor miniszterelnöknek kiemelkedő szerepe volt.

Új korszak kezdődött az orvosi beutalók világában + videó Októbertől új korszak kezdődik az orvosi beutalók világában, amely sokak számára elsőre bonyolultnak tűnhet. A téma kapcsán Takács Péter egészségügyi államtitkár volt a Napindító vendége.