Napindító – Orbán Viktor és Donald Trump ma találkozik Washingtonban + videó

Kína hadrendbe állította első, teljes egészében saját tervezésű és gyártású repülőgép-hordozóját, a Fucsient, amelyet Hszi Csin-ping kínai elnök jelenlétében avattak fel a déli Hajnan szigetén - jelentette kínai állami média pénteken.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Napindítóban Magyarics Tamás Amerika-szakértő, az ELTE emeritus professzora a pénteken tartandó amerikai-magyar csúcstalálkozó előre látható pontjairól, így többek között az energetikai, geopolitikai és orosz-ukrán háború témáról beszélt.
A Napindítóban Stier Gábor, a Moszkvatér.com főszerkesztője volt a vendég, aki több háborús, illetve fegyverkezésről szóló téma között arról mondta el véleményét, hogy az orosz elnök megvalósíthatósági tanulmányt kért az atomkísérletek újraindításáról, miután amerikai kollégája meglepő módon bejelentette.