Napindító – Orbán-Trump találkozó Washingtonban + videó

A Napindítóban Magyarics Tamás Amerika-szakértő, az ELTE emeritus professzora elemezte a múlt heti washingtoni találkozót, az annak eredményeként említett pénzügyi védőpajzsot, illetve beszélt az amerikai költségvetés fixálásának hiánya miatt állami leállásról is.
A Napindítóban munkatársunk, Velkovics Vilmos műsorvezető, tudósító beszélt a múlt heti washingtoni amerikai-magyar csúcsról, illetve arról, hogy számára milyen feladatot jelentett az erre a nagy jelentőségű eseményre felkészülni, valamint arról tudósítani.