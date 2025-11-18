Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 18. Kedd Jenő napja
Jelenleg a TV-ben:

Televíziós vásárlási műsorablak

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Napindító

Napindító – Miradry-kezelés: a kóros mértékű hónalji izzadás megszüntetésére + videó

2025. november 18., kedd 07:27 | HírTV

Az ORMOS Intézetben rendelkezésre álló eszközpark segítségével gyorsan megszabadítható bárki a kóros izzadékonyságtól. A kezelésről Dr. Szegheő Péter árult el részleteket a Napindítóban.

  • Napindító – Miradry-kezelés: a kóros mértékű hónalji izzadás megszüntetésére + videó

A MiraDry kezelés- forradalmi kezelés a kóros mértékű hónalji izzadás megszüntetéséreAz izzadás a szervezet természetes és elengedhetetlen hőszabályozó- és méregtelenítő funkciója. Azonban van egy testtájék: a hónalj, melynek túlzott izzadása emberek millióinak keseríti meg a mindennapjait. A verejtékfoltos ruha, a kellemetlen szag miatt mindenütt kínosan érzik magukat. Elfogadhatóságuk érdekében pénzt nem kímélve próbálják folyamatosan elkendőzni a tüneteket: különleges izzadásgátlóval, hintőporral, hónaljtapasszal, napi többszöri ruhacserével. Az ORMOS Intézetben rendelkezésre álló eszközpark segítségével gyorsan megszabadítható bárki a kóros izzadékonyságtól.

További híreink

A Margit híd felrobbantása – Budapest háborús tragédiája 1944-ben

Újabb botrány fenyeget Brüsszelben

"Vigyázz magadra. Hiányozni fogsz!" - Gyászol a Vígszínház, hatalmas veszteség érte a társulatot

Dibusz hibázott az írek mindent eldöntő góljánál? Gulácsi válaszolt

Ma minden eldől, tüntető szurkolói tömeg vonult a Puskás Arénába

Szoboszlai Dominik nem hallgat tovább: Ezzel még tartozunk nektek!

Brutális tarolást végzett a Claudia + videó

Meglepő felfedezés: ezek az ételek javítják az agy teljesítményét

Magyar Társadalomkutató: Nőtt a Fidesz-KDNP előnye a többi párttal szemben + videó

További híreink

Magyar Társadalomkutató: Nőtt a Fidesz-KDNP előnye a többi párttal szemben + videó

Húzz anyádba, g…ci! – A Tisza-projekt lelepleződött: ez nem új kultúra, hanem a bosszúszomjas kútmérgezés + videó

Ezúttal az oroszok által elfoglalt erőművet lőttek az ukránok

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megszólalt Porosenko az Ukrajnát megrengető korrupciós botrányról
2
Ursula von der Leyen pénzt kért az uniós tagállamoktól, nem másra, mint Ukrajna finanszírozására – itt a csattanós magyar válasz + videó
3
Vezércikk – Amíg Magyar Péter békéről beszél, addig hívei újságírókra rontanak rá és a kormánytagok kiirtására buzdítanak + videó
4
Brutális tarolást végzett a Claudia + videó
5
Ezúttal az oroszok által elfoglalt erőművet lőttek az ukránok
6
Monitor – Az írek győzelme után vállalhatatlan üzenetet küldött a semmirekellő raptrió, de érdekel ez valakit? + videó
7
Magyar Társadalomkutató: Nőtt a Fidesz-KDNP előnye a többi párttal szemben + videó
8
Búcsú a vb-től – Szoboszlai Dominik ígérete a szurkolóknak
9
Megrendült az Ukrajnába vetett bizalma az uniós tagállamoknak + videó
10
Országos pártot alapítanak az Olaszországban élő muzulmánok + videó

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!