Napindító – Miradry-kezelés: a kóros mértékű hónalji izzadás megszüntetésére + videó

A MiraDry kezelés- forradalmi kezelés a kóros mértékű hónalji izzadás megszüntetéséreAz izzadás a szervezet természetes és elengedhetetlen hőszabályozó- és méregtelenítő funkciója. Azonban van egy testtájék: a hónalj, melynek túlzott izzadása emberek millióinak keseríti meg a mindennapjait. A verejtékfoltos ruha, a kellemetlen szag miatt mindenütt kínosan érzik magukat. Elfogadhatóságuk érdekében pénzt nem kímélve próbálják folyamatosan elkendőzni a tüneteket: különleges izzadásgátlóval, hintőporral, hónaljtapasszal, napi többszöri ruhacserével. Az ORMOS Intézetben rendelkezésre álló eszközpark segítségével gyorsan megszabadítható bárki a kóros izzadékonyságtól.