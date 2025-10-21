Napindító – Mintegy 4 milliárd forintos keretösszeggel megjelent a Társadalmi pláza elnevezésű pályázat + videó

Napindító – Enceladus: a bolygó, ahová talán költözni lehet + videó

A Napindítóban Fockter Zoltán volt a vendég, aki többek között arról beszélt, hogy a Szaturnusz Enceladus nevű holdjának felszíne alól kitörő vízgőzcsóvában olyan komplex szerves molekulákat fedeztek fel tudósok, amelyek jelentősen növelik annak esélyét, hogy az égitest lakható lehet.