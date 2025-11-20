Napindító – Mesés karácsony a Várkert Bazárban + videó

Megosztás itt:

A Mikulásváró családi napon december 6-án fellép a Kolompos együttes, és látható lesz a Kippkopp a hóban című bábmusical, az adventi vasárnapokon ingyenes kézműves foglalkozásokon lehet majd adventi koszorút készíteni a Rendezvényterem aulájában, de kortárs iparművészek is kínálják majd saját portékáikat az adventi vásáron, amelyet december 12. és 14., valamint 19. és 21. között rendeznek meg a De la Motte–Beer-palotában.

Idén is részt lehet venni a Sisi karácsonya című különleges adventi sétákon. Az adventi időszak alatt a Halászó gyerekek teraszán ünnepi díszek és faszénen sült karácsonyi ételkülönlegességek, forró italok várják az arra sétálókat. A Legyen ünnep a Földön!- Retro teleink világa című szabadtéri kiállításon a 20. század második felének téli időszakkal, ünnepekkel kapcsolatos tárgyi kultúráját elevenítik fel a Várkert Bazár Glorietthez vezető rámpára kihelyezett tablók, amelyekhez a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum gyűjteményéből válogattak képeket.

Sokféle színes programot kínál még a Várkert Bazár a kultúra szerelmeseinek: november 29-én Szebényi Dániel Újratervezés című lemezbemutatója várja a zenekedvelőket, november 30-án a Sárik Péter Trió és Koszorus Krisztina közös produkciójának ad otthont. December 7-én duplakoncertet ad a Budapest Bár, a Honeybeast pedig Összhang – nyitány című produkciójával lép fel december 13-án. Másnap a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadásában a Téli tánc című darabot láthatja a közönség, amelyben elfeledett, letűnőben lévő magyar hagyományok és a jeles napok szokásai elevenednek meg.