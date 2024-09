Napindító: Megkezdődött Kárpátalján is az oktatás + videó

Lázár János: Úgy látom Magyar Péter, nem az utasoknak és a vasutasoknak akar segíteni, hanem a kampányának

Magyar Péter előbb bejárást, majd találkozást kért. Mindkettőre igent mondtam. Aztán valami egészen mást kért. Tegnap már megkapta erre is a választ. Nemet mondtam. Elsőre értette is, most, másnapra már nem. Úgy látszik, szükség volt egy új fb-posztra – fogalmazott Lázár János a Facebook-bejegyzésében.