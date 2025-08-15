Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 15. Péntek Mária napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Napindító

Napindító – Már lehet jelentkezni az MCC közéleti programjaira + videó

2025. augusztus 15., péntek 09:17 | HírTV

Az adás vendége, Kosztrihán Dávid, az MCC közéleti programjának igazgatója volt, aki egyebek mellett az MCC új projektjéről, egy fiatal nőknek szóló vezetőképzésről beszélt, azon belül is arról, hogy miként készítik fel a résztvevőket a politikai és közéleti szereplésre.

  • Napindító – Már lehet jelentkezni az MCC közéleti programjaira + videó

További híreink

Történészek is elbuktak már ezen a magyar történelmi kvízen! Ön ki tudja helyesen tölteni?

Vezércikk – Kiderült Brüsszel féltve őrzött titka: hatalomváltást akarnak Magyarországon + videó

Ez a 3 csillagjegy egy rendkívül szerencsés új korszakba lép, miután véget ér a Merkúr retrográd

A Fradit kiejtő feröeriek újra Magyarországon okoztak sokkot, magyar Kl-gól Debrecenben

Ezt öntsd a vécébe, lerobbantja a vízkövet és még illatosít is

Putyin útja Alaszkába, itt a váratlan fordulat

Botrányos adatok az ukrán menekültekről

Borbély: Amikor ránéz az itteni körülményekre, gondolja, hogy ez a klub készen áll a nemzetközi futballra? Mi, a csapat részéről igyekszünk…

Napindító – Trump: Meggyőződésem, hogy Putyin megállapodást fog kötni

További híreink

Napindító – Trump: Meggyőződésem, hogy Putyin megállapodást fog kötni

Kábítószerdílereket fogtak el a jászberényi rendőrök

Fenyegető kijelentést tettek Magyarországról az ukrán állami médiában

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Az orosz elnök útban Amerika felé váratlan dolgot tett
2
Fenyegető kijelentést tettek Magyarországról az ukrán állami médiában
3
Vezércikk – Kiderült Brüsszel féltve őrzött titka: hatalomváltást akarnak Magyarországon + videó
4
Lázár János: Ha valakinek van esélye az ország további fejlesztésére, lehetősége, képessége, tudása, az mindenképpen mi vagyunk + videó
5
Migránsok foglalják el a nyaraló olaszok lakásait + videó
6
Orbán Viktor: Két okból is különösen veszélyes időket élünk + videó
7
27 ember vesztette életét egy kettős hajótörésben a Földközi-tengeren + videó
8
A Győr és a Paks is egyaránt legyőzte ellenfelét a Konferencialiga mai mérkőzésein
9
Láncreakció: Nem számított a német vezetés Volodimir Zelenszkij berlini látogatására + videó
10
Holttestek lebegtek a Szajnában

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Napindító – A zenében szabadon + videó

Napindító – A zenében szabadon + videó

 Az adás vendége Tálas Áron, háromszoros Gramofon-djías, zeneszerző, a Tálas Trió vezető muzsikusa volt a vendége, aki a Budapesti Filmharmóniai Társasággal közös, klasszikus zeneműveket bemutató koncertjükről beszélt.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!