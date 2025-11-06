Napindító – Magyar egyetemistákat tartottak fogva a beregszászi hadkiegészítési parancsnokságon + videó

Elfogtak két külföldi kábítószer-kereskedőt Debrecenben; majdnem 300 gramm marihuánát, tablettákat és mintegy egymillió forintot foglaltak le tőlük - közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a police.hu oldalon.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Napindítóban Robert C. Castelt, a Magyar Nemzet főmunkatársát, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója volt a vendég, aki egyebek mellett az orosz-ukrán háborúban alkalmazott háborús eszközök újfajta típusairól, valamint a legutóbbi Trump-Zelenszkij találkozóról beszélt.