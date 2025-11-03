A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a fiatal felnőtteknek, akik gyermekvédelmi gondoskodásból kilépve lakhatási lehetőséget keresnek. Jelentkezési határidő: november 12. Az öt évre szóló bérleti jogra olyan 18–35 év közötti, magyar állampolgárságú fiatalok pályázhatnak, akik legalább két évet töltöttek gyermekvédelmi gondoskodásban, nevelésbe vételük a nagykorúságukkal szűnt meg, foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek, és a rendszeres havi jövedelmük eléri a garantált nettó bérminimumot.
Napindító
Napindító – Lépj! néven gyermekvédelmi otthonteremtési program indul + videó
2025. november 03., hétfő 08:53 | HírTV