Nagyon precíziós gyógszereket fogadtunk be, nagyon sok olyan van köztük, amelyek speciálisan egy-egy genetikai kulcskészlettel rendelkező daganat ellen jó. A próbaidőszak megvolt és összesen 38 betegségcsoportot és 52 terápiás szert fogadtunk be a társadalombiztosításba, a lépés mintegy 35-40 ezer magyar embert érint - mondta el Takács Péter egészségügyi államtitkár a pénteki Napindítóban.

