Napindító – Korrupció robbantotta fel az ukrán kormányt + videó

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Várkert Bazár idén is ünnepi fénybe öltözik, és a főváros egyik legvarázslatosabb adventi helyszíneként várja a látogatókat. November 29. és december 31. között különleges kulturális élmények kísérik végig az ünnepi időszakot. A témáról Petrovits Ákos ... beszélt a Napindítóban.
Az eseményt önkéntesek szervezik, a bevétel a Szigetszentmiklósi EGYMI dunavarsányi intézményét és az Árpád Fejedelem Általános Iskola speciális tagozatát támogatja. Erről és további részletekről beszélt Keresztesi Balázs Dunavarsány polgármestere a Napindítóban.