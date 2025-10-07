Napindító – Kormányzati leállás az Egyesült Államokban + videó

Napindító – Iskolában az erdő-program + videó

Az Iskolában az erdő-program keretén belül ezer iskolában, s így éves szinten 60 ezer gyerek vett részt ebben a különleges oktatásban, mely a természeti értékekre, azon belül is az erdők titkaira hívta fel a figyelmet. A téma részleteiről Szabó Péter, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke beszélt.