Napindító – Kiss Rajmund: Irán nemcsak Izraelen, de a nyugati civilizáción is próbál majd bosszút állni + videó

Napindító – Donald Trump felvetette az iráni rendszerváltás gondolatát + videó

Iránban tüntettek, illetve el is ítélték az amerikai csapásokat. A tüntetésen az iráni elnök is részt vett. A fellázadt tömeg azt kiabálta: bosszú, bosszú! A hírre reagált a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója is.