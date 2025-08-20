Keresés

Napindító

Napindító – Kiss Rajmund: Az a lényeg, hogy legyen vége a háborúnak, legyen végre béke + videó

2025. augusztus 20., szerda 08:39 | HírTV
Háború Ukrajnában Napindító Kiss Rajmund

A német  kancellár szerint két héten belül találkozhat az orosz és az ukrán elnök. A Politico című lap pedig írról ír, hogy Budapest is a béketárgyalások helyszíne lehet. A témában Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője adott részletes elemzést az augusztus 20-i Napindítóban. 

  Napindító – Kiss Rajmund: Az a lényeg, hogy legyen vége a háborúnak, legyen végre béke + videó

