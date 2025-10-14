Napindító – Kína kettős mércével vádolja az Egyesült Államokat a vámfenyegetés miatt + videó

Az elszigetelt Orbán Viktorral tárgyal Trump a békéről + videó

Bayer Zsolt: Az a gesztus, hogy Magyarország miniszterelnöke ott lesz Sarm es-Sejkben, üzenet a világnak + videó

Aki a csalást beismerte, most Magyar Pétert méri? + videó

A 21 Kutatóintézet vezetője már korábban bevallotta, hogy manipulálják méréseiket + videó

Úgy repültek, mint a papírpoharak – Túlélők a vonatbalesetről

Testőrökkel hallgattatta el Magyar Péter a hírhedt trombitást + videó

Zelenszkij sürgős kérést intézett a NATO-tagállamokhoz és külön üzent Magyarországra is

A Napindítóban Kiss Rajmund, az MCC az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője beszélt az Izrael-Hamász békekötés, illetve izraeli háború témában.

Az egyiptomi Sarm es-Sejkben rendezett hétfői békecsúcson többek között nem vehetett részt a lengyel miniszterelnök sem.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Kapcsolódó tartalmak

Napindító – Egyre hevesebb viták övezik az EU közös migrációs és menekültügyi paktumát + videó A Napindítóban Németh Andrea munkatársunk jelentkezett be két témában: a francia elnök által ma benyújtandó 2026-os költségvetés és a migránspaktum körüli eu-s vita témájában.

Elképesztő adatok: az idén már 160 000 ukrán katona dezertált + videó Igor Lucenko volt ukrán parlamenti képviselő adatai szerint az ukrajnai hadseregnél csak szeptemberben 20 000 volt a hivatalosan bejegyzett dezertálások száma – hívta fel rá a figyelmet Dunda György kárpátaljai tudósító a hírTV Napindító című műsorában hétfő reggel.