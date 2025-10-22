Napindító – Ki mit léphet az orosz–ukrán háború lezárásának nagy sakkjátszmájában? + videó

Megosztás itt:

Az Amerikai Egyesült Államoknak érdeke az ukrajnai háború minél gyorsabb lezárása, és meg is vannak az eszközei ahhoz, hogy azt előbb-utóbb el is érje. Oroszország nem tud korlátlan ideig háborúzni, ezért szintén érdeke, hogy elfogadja az amerikaiak – egyébként meglehetősen jó – ajánlatát. Ukrajna és Európa nincsenek abban a helyzetben, hogy ezzel nyíltan szembe tudjanak menni, legfeljebb a háttérben tudják befolyásolni az eseményeket. Jelenleg még időhúzás zajlik, de a tényleges béketárgyalások akár már az ukrajnai sárszezon beköszönte után elkezdődhetnek. Az elemzés célja, hogy sorra véve az ukrajnai háború lezárására bármilyen lényeges befolyással bíró nemzetközi szereplőket, feltérképezze az érdekeiket és céljaikat, majd azok alapján következtetéseket vonjon le a béke elérésének a lehetőségeit illetően.