Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 22. Szerda Előd napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 08:55

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Napindító

Napindító – Ki mit léphet az orosz–ukrán háború lezárásának nagy sakkjátszmájában? + videó

2025. október 22., szerda 07:11 | HírTV

A Napindítóban Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója mondott kommentárt a témában.

  • Napindító – Ki mit léphet az orosz–ukrán háború lezárásának nagy sakkjátszmájában? + videó

Az Amerikai Egyesült Államoknak érdeke az ukrajnai háború minél gyorsabb lezárása, és meg is vannak az eszközei ahhoz, hogy azt előbb-utóbb el is érje. Oroszország nem tud korlátlan ideig háborúzni, ezért szintén érdeke, hogy elfogadja az amerikaiak – egyébként meglehetősen jó – ajánlatát. Ukrajna és Európa nincsenek abban a helyzetben, hogy ezzel nyíltan szembe tudjanak menni, legfeljebb a háttérben tudják befolyásolni az eseményeket. Jelenleg még időhúzás zajlik, de a tényleges béketárgyalások akár már az ukrajnai sárszezon beköszönte után elkezdődhetnek. Az elemzés célja, hogy sorra véve az ukrajnai háború lezárására bármilyen lényeges befolyással bíró nemzetközi szereplőket, feltérképezze az érdekeiket és céljaikat, majd azok alapján következtetéseket vonjon le a béke elérésének a lehetőségeit illetően.

További híreink

Figyelem! Nem lesz áram rengeteg magyar településen – mutatjuk, hogy hol és mikor

A magyar modell működik: az orvosok és tanárok után a szociális dolgozók jönnek

"Pár hete mondtam el" – Marsi Anikó férje lelépett: Gyarmati Gábor elhagyja az országot

Merz: Németország városai már nem biztonságosak a nők számára

Jolly összeomlására reagált Zámbó Sebastian – pontosan tudja, miről beszél

Vadai Ágnes arcátlanul beletörölte a lábát az egyik legfontosabb polgári körbe

Deák Dániel: Igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között + videó

Egy szoros mérkőzésre indult, de kettő hétig maradt a PSG Leverkusenben

Nyugdíjasok, figyelem – az élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban üzent az államtitkár

További híreink

Nyugdíjasok, figyelem – az élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban üzent az államtitkár

Itt nyílhat meg a légi folyosó az EU-ban Putyin előtt, hogy Budapestre érkezzen

Tragédiába torkollott egy leszállás a hongkongi repülőtéren

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megszólalt Ambrus Attila a Louvre kirablásáról
2
Deák Dániel: Igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között + videó
3
A háborús lobbi pánikja: a BBC lefújta a békecsúcsot?
4
A fizikai kasztrálást is törvénybe foglalná Lázár János pedofil bűnözők esetében + videó
5
Az orosz külügyminiszter cáfolta a békecsúcs elhalasztásáról szóló híreket + videó
6
Kétségbeesett kapkodás: Magyar Péter retteg az október 23-i kudarctól
7
Mit szól ehhez Brüsszel? Diplomáciai diadal Budapesten + videó
8
A Louvre-ban történt rablás előtt már borzolta a kedélyeket egy elképesztő kincslopás Párizsban
9
Deák Dániel: Igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között + videó
10
Brutális előretörés Németországban: az AfD a legmagasabb valaha mért eredményt érte el

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Napindító – A zsarnokság régen és ma + videó

Napindító – A zsarnokság régen és ma + videó

 A Napindítóban Lánczi András Széchenyi-díjas filozófus, az MCC kuratóriumának tagja volt a vendég, aki A zsarnokság régen és ma -Tudományos konferencia, könyv- és folyóirat bemutatójáról beszélt.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!