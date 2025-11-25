Keresés

Napindító

Napindító – Kellog: Két méterre vagyunk a háború végétől + videó

2025. november 25., kedd 07:15 | HírTV

A Napindítóban Vukics Ferenc biztonságpolitikai szakértő beszélt arról, hogy megszólalt Putyin a 28 pontos amerikai béketervről. Az orosz elnök szerint súlyosan félreérti a Nyugat a helyzetet, szó sincs a háború végéről, ugyanakkor az amerikai vezetés ennél jóval optimistább.

  • Napindító – Kellog: Két méterre vagyunk a háború végétől + videó

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Napindító – A magyar szuverenitás története + videó

Napindító – A magyar szuverenitás története + videó

 A Szuverenitásvédelmi Hivatal gondozásában megjelent Máthé Áron: A magyar szuverenitás eredete I. című kötete, amely a magyar államiság és szuverenitás gyökereit bemutató sorozat első része. A könyvről a szerző beszélt a Napindítóban.
