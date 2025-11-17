Keresés

Napindító – Kelet-Európa és szomszédos országainak változó geopolitikai helyzete sürgető kihívásokat vet fel + videó

2025. november 17., hétfő 06:33 | HírTV

A Napindítóban Kránitz Péter Pál a Magyar Külügyi Intézet .. volt a vendég, aki egy november 18-án tartandó, egész napos nemzetközi konferenciáról beszélt. A rendezvényen a téma Kelet-Európa és szomszédos országainak változó geopolitikai helyzete lesz.

  Napindító – Kelet-Európa és szomszédos országainak változó geopolitikai helyzete sürgető kihívásokat vet fel + videó

Kelet-Európa és szomszédos országainak változó geopolitikai helyzete sürgető kihívásokat vet fel. Az Ukrajnában várható tartós béke és a balti államok biztonsága, Moldova nyugat felé történő stratégiai fordulatának és Fehéroroszország bizonytalan pályájának kilátásai miatt a régió egy kereszteződésnél áll. A Dél-Kaukázusban az úgynevezett „Trump-útvonal” a stabilitás felé vezető lehetséges útként jelenik meg, míg Grúzia európai orientációja továbbra is vitatott. Magyarország helyzete ebben a komplex keleti szomszédságban további árnyalatokat ad a vitához. Ez az egész napos konferencia vezető nemzetközi szakértőket hoz össze, hogy elemezzék ezeket a kulcsfontosságú kérdéseket, és ezzel a régió jövőjéről szóló egyik legátfogóbb és legmélyrehatóbb fórumot kínálja.

