Napindító – Kárpátalján egy dezertőr kocsijával áttört az ukrán-magyar határon + videó
Megosztás itt:
2025. november 03., hétfő 08:12
| HírTV
A Napindítóban Dunda György, a HírTV kárpátaljai tudósítója a legfrissebb ottani eseményekről számolt be, így többek között arról, hogy Kárpátalján egy dezertőr kocsijával áttört az ukrán-magyar határon, illetve arról, hogy Odesszában felborították a toborzók járművét.
2025 első három negyedévében több mint 7 százalékkal nőtt a légiforgalom Magyarország légterében a tavalyi év azonos időszakához képest. A Napindító vendége Bárány Ákos, a Hungarocontrol kommunikációs és marketing igazgatója volt.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Magyarországon évente körülbelül 4500 új prosztatarákos esetet diagnosztizálnak, és 1500 férfi hal meg a betegségben – mutatott rá Tenke Péter urológus professzor. A témában Szy Katalin onkopszichológus is kifejtette véleményét.