Napindító – Izrael elkezdte a Gázaváros elleni hadműveletének első szakaszát + videó

A zsidó állam erői már ellenőrzésük alatt tartják a város egyes külső területeit. Céljuk a Hamász terrorszervezet katonai infrastruktúrájának felszámolása, valamint a település teljes bekerítése. A témában kapcsoltuk Robert C. Castelt, a Magyar Nemzet főmunkatársát és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadóját.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Szent Istvánt, mint államalapító királyunkat hosszú évszázadok óta nagyon komoly hagyomány és tisztelet övezte. Az állami ünneppel kapcsolatban Tóth Judit, a Rubicon Intézet tudományos munkatársa volt a Napindító vendége.
A német kancellár szerint két héten belül találkozhat az orosz és az ukrán elnök. A Politico című lap pedig írról ír, hogy Budapest is a béketárgyalások helyszíne lehet. A témában Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője adott részletes elemzést az augusztus 20-i Napindítóban.
Az adásban Vágó Bernadett, a Szent István Nap nagykövete az államalapítási ünnepek budapesti programjairól beszélt, benne a családoknak, gyerekeknek szóló Varázsligetről, a Filozófusok Kertjében tartandó klasszikus zenei koncertről és az ország tortájáról is.