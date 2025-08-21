Keresés

Napindító – Izrael elkezdte a Gázaváros elleni hadműveletének első szakaszát + videó

2025. augusztus 21., csütörtök 07:32 | HírTV
Gázaváros offenzíva Robert C .Castel Háború Izraelben

A zsidó állam erői már ellenőrzésük alatt tartják a város egyes külső területeit. Céljuk a Hamász terrorszervezet katonai infrastruktúrájának felszámolása, valamint a település teljes bekerítése. A témában kapcsoltuk Robert C. Castelt, a Magyar Nemzet főmunkatársát és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadóját.

  • Napindító – Izrael elkezdte a Gázaváros elleni hadműveletének első szakaszát + videó

 

 

 

