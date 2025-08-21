Napindító – Izrael elkezdte a Gázaváros elleni hadműveletének első szakaszát + videó

A székesfehérvári szakemberek már a fertőzés megelőzésén dolgoznak + videó

Komment – Na, ki az, aki nem ünnepli augusztus 20-át? + videó

Egy 77 éves német férfit azzal vádolnak, hogy 4 kilogramm kokaint próbált becsempészni Ausztráliába a poggyászában - közölték a helyi hatóságok csütörtökön.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

