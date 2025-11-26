Napindító – Itt a tél, készítsük fel a hidegre a kiskedvenceket + videó

Az Amerikai Egyesült Államok története – a Vadnyugat születése + videó

Tüttő Katának szinte nulla esélye van, hogy megszavazzák főpolgármester-helyettesnek

Komment - 1300 milliárdos adócsomagra készül a Tisza + videó

Nem vitával, hanem politikai sorttűzzel nézett szembe hazánk az Európai Parlamentben + videó

Enyedi Ildikó új filmjében visszatér egy korábbi alkotásában feltűnt különleges témához: az ember és a növény közötti kommunikáció misztikumához.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Kapcsolódó tartalmak

Napindító – Digitális kuruzslás + videó A Napindító vendége Dr. Kőnig Róbert a Highlights Hungary nagykövete volt, aki arról beszélt, hogy a közösségi média korában egyre több „online rendelő” működik, ahol laikusok adnak egészségügyi tanácsokat több tízezer követőnek.

Napindító – A magyar szuverenitás története + videó A Szuverenitásvédelmi Hivatal gondozásában megjelent Máthé Áron: A magyar szuverenitás eredete I. című kötete, amely a magyar államiság és szuverenitás gyökereit bemutató sorozat első része. A könyvről a szerző beszélt a Napindítóban.