2025. 11. 06. Csütörtök Lénárd napja
Napindító – Innovációk és ostromharcászat a fronton + videó

2025. november 06., csütörtök 07:06 | HírTV

A Napindítóban Robert C. Castelt, a Magyar Nemzet főmunkatársát, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója volt a vendég, aki egyebek mellett az orosz-ukrán háborúban alkalmazott háborús eszközök újfajta típusairól, valamint a legutóbbi Trump-Zelenszkij találkozóról beszélt.

  • Napindító – Innovációk és ostromharcászat a fronton + videó

 

Megszorítások, költségvetési hiány árnyékában épült fel 270 millió euróból a legnagyobb román ortodox templom

Gigantikus megrendelés ösztökéli nagyarányú munkaerő-felvételre a debreceni BMW gyárat

Évi 3 milliárd már nem elég – Mutatjuk, mennyit ér valójában Szoboszlai Dominik

