Napindító – Indul az év végi roham, figyeljünk ha online vásárolunk + videó

Minden olyan vásárlás, amely távollévők között, kifejezetten online technikai eszköz segítségével történik. Fontos, hogy fogyasztóvédelmi szempontból ennek akkor van relevanciája, amikor vállalkozástól történik a rendelés. Ha másik magánszemélytől vásárolunk, akkor bár jogi kötőereje annak is van, de abban az esetben nem jön létre fogyasztói jogviszony, a felek nem kerülnek fogyasztói kapcsolatba, így a fogyasztói jogok sem érvényesülnek. Online kereskedelemnek az minősül, amikor egy fogyasztó interneten keresztül megrendel egy terméket, egy szolgáltatást.