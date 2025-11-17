Keresés

Napindító – Indul az év végi roham, figyeljünk ha online vásárolunk + videó

2025. november 17., hétfő 06:30 | HírTV

A Napindító vendége Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke volt, aki a szokásos évvégi vásárlási dömpingről beszélt, kiemelve az online boltokból való vásárlást.

  • Napindító – Indul az év végi roham, figyeljünk ha online vásárolunk + videó

Minden olyan vásárlás, amely távollévők között, kifejezetten online technikai eszköz segítségével történik. Fontos, hogy fogyasztóvédelmi szempontból ennek akkor van relevanciája, amikor vállalkozástól történik a rendelés. Ha másik magánszemélytől vásárolunk, akkor bár jogi kötőereje annak is van, de abban az esetben nem jön létre fogyasztói jogviszony, a felek nem kerülnek fogyasztói kapcsolatba, így a fogyasztói jogok sem érvényesülnek. Online kereskedelemnek az minősül, amikor egy fogyasztó interneten keresztül megrendel egy terméket, egy szolgáltatást.

