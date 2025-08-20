Napindító – Így lett augusztus 20. az államalapítás ünnepe + videó
2025. augusztus 20., szerda
| HírTV
Szent Istvánt, mint államalapító királyunkat hosszú évszázadok óta nagyon komoly hagyomány és tisztelet övezte. Az állami ünneppel kapcsolatban Tóth Judit, a Rubicon Intézet tudományos munkatársa volt a Napindító vendége.
A német kancellár szerint két héten belül találkozhat az orosz és az ukrán elnök. A Politico című lap pedig írról ír, hogy Budapest is a béketárgyalások helyszíne lehet. A témában Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője adott részletes elemzést az augusztus 20-i Napindítóban.
Az adásban Vágó Bernadett, a Szent István Nap nagykövete az államalapítási ünnepek budapesti programjairól beszélt, benne a családoknak, gyerekeknek szóló Varázsligetről, a Filozófusok Kertjében tartandó klasszikus zenei koncertről és az ország tortájáról is.
Az adásban Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője beszélt, többek között a közel-keleti országokban éledő feszültségekről, a Hamasz által újabban elfogadott tűzszüneti javaslatról és az Európában egyre többször tapasztalható antiszemitizmusról.