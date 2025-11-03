Napindító – Idén 80 százalékkal csökkentek a járatkésések + videó

Megosztás itt:

A HungaroControl szakemberei a hagyományosan csúcsidőszaknak számító hónapok után megosztották az év eddigi forgalmi adatait. Szeptember 30-ig bezárólag összesen 950 926 járművet navigáltak a társaság légiforgalmi irányítói a hazai légtérben, ami 7,3 százalékos emelkedést jelent a 2024 azonos időszakában mért adatokhoz képest. A legkiemelkedőbb hónap augusztus volt 137 374 repülőgéppel. Az előrejelzések szerint az éves várható forgalom volumene elérheti az 1,2-1,3 millió légi járművet.

A forgalom 85%-át az átrepülő járatok adták, július második felétől szeptember közepéig naponta 4000 fölötti gépmozgásszámot kezeltek a távolkörzeti (ACC) irányítók. A csúcsnap július 26-a volt, amikor – abszolút rekordnak számító – 4 356 repülőgép érintette a hazai légteret. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér esetében is kétszámjegyű forgalomnövekedésről számoltak be, és itt is megdőlt egy 19 éves csúcs: augusztus 3-án a közelkörzeti irányítók és a toronyban dolgozó szakemberek összesen 476 érkező és induló járat biztonságos közlekedését segítették a fővárosi légikikötőben.