Napindító – Hol tartanak most a kínai-orosz kapcsolatok? + videó

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Bethlen Gábor Alapítvány ünnepi díjátadója nem csupán megidézte a hagyományokat, hanem mély, megható pillanatokkal is megérintette a jelenlévőket. A témáról Fazekas István, református lelkész, teológus, fordító, Jókai- és Váci Mihály-díjas költő beszélt a Napindítóban.
Magyarország semmilyen olyan megoldást nem támogat, amely a magyar családok és adófizetők számára további pénzügyi kötelezettségvállalást vagy jogi felelősséget jelentene Ukrajna háborús finanszírozásáért – mondta ki Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter hétfőn Brüsszelben. A tárcavezetővel kollégánk, Bugnyár Zoltán készített interjút.