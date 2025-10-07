Napindító – Hétfőn hirdettek eredményt a falusi kisboltok működési támogatási pályázatán + videó

Több, mint 900 település részesült abból a 10 milliárd forintos támogatásból, melyet többek között infrastrukturális fejlesztésekre, épületrekonstrukcióra, eszközbeszerzésre, gépjárművásárlásra írtak ki. A támogatási lehetőségre önkormányzatok jelentkezhettek. A témáról Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos beszélt.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az Iskolában az erdő-program keretén belül ezer iskolában, s így éves szinten 60 ezer gyerek vett részt ebben a különleges oktatásban, mely a természeti értékekre, azon belül is az erdők titkaira hívta fel a figyelmet. A téma részleteiről Szabó Péter, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke beszélt.
A globális változások, a mesterséges intelligencia és a munkahelyeken jelenlévő generációs különbségek miatti kihívások állnak az MCC októberi konferenciájának fókuszában. A témáról Túri Péter, az MCC főigazgató-helyettese beszélt.
Az USA-ban minden év október 1-jén indul az új költségvetési esztendő, amikor is a kongresszus mindkét háza dönt a büdzséről. Most ez elmaradt, nem sikerült megállapodni - ahogy ez történt már korábbi években - így "az állam leállt". A témában Magyarics Tamás Amerika-szakértő, az ELTE emeritus professzora adott beszélt.