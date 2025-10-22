Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 22. Szerda Előd napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Televíziós vásárlási műsorablak 10:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Napindító

Napindító – Hatalmas deficittel küzd az ukrán költségvetés + videó

2025. október 22., szerda 08:04 | HírTV

A Napindítóban Dunda György, a HírTV kárpátaljai tudósítója jelentkezett be és adott tájékoztatást a legújabb fejleményekről, többek között arról, hogy hatalmas deficittel küzd az ukrán költségvetés, illetve arról is, hogy az ukrán vezetés a befagyasztott orosz vagyonból szeretné pótolni a hiányt.

  • Napindító – Hatalmas deficittel küzd az ukrán költségvetés + videó

További híreink

Kiderült, mit tesz velünk valójában az óraátállítás, az orvosok sem maradtak csendben

A háborús lobbi pánikja: a BBC lefújta a békecsúcsot?

Egy korábbi férj is visszatérhet a Házasság első látásra új évadába? Meglepetésesküvőre hívták a szereplőket

Disznóól a Duna Arénában, méltatlan, ami történt – kiakadt a legendás magyar úszóedző

Gyászol az ország: elhunyt a Nemzet művésze

Szijjártó Péter: Magyarország továbbra is készen áll az amerikai-orosz békecsúcs megrendezésére

Tragédiába torkollott egy leszállás a hongkongi repülőtéren

Szerdai sportműsor: pályán a Liverpool és a Real Madrid is a BL-ben

Donald Trump nem adott egyértelmű választ arra, hogy elmarad-e a budapesti békecsúcs

További híreink

Deák Dániel: Igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között + videó

A háborús lobbi pánikja: a BBC lefújta a békecsúcsot?

Deák Dániel: Igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megszólalt Ambrus Attila a Louvre kirablásáról
2
Orbán Viktor is reagált a budapesti békecsúcs megtartása kérdéséről
3
Deák Dániel: Igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között + videó
4
Deák Dániel: Igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között + videó
5
A háborús lobbi pánikja: a BBC lefújta a békecsúcsot?
6
Kétségbeesett kapkodás: Magyar Péter retteg az október 23-i kudarctól
7
Az orosz külügyminiszter cáfolta a békecsúcs elhalasztásáról szóló híreket + videó
8
A fizikai kasztrálást is törvénybe foglalná Lázár János pedofil bűnözők esetében + videó
9
A Louvre-ban történt rablás előtt már borzolta a kedélyeket egy elképesztő kincslopás Párizsban
10
Mit szól ehhez Brüsszel? Diplomáciai diadal Budapesten + videó

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!