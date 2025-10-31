Napindító – Halottak tisztelete a nagyvilágban + videó

Megosztás itt:

Mexikóban például színes virágokkal, zenével és étellel ünneplik az El Día de los Muertos-t, az Egyesült Államokban pedig a halloween vidám, jelmezes szokásaival idézik meg az élet és halál határát. Japánban a Obon ünnep során lámpásokkal köszöntik az ősök lelkeit, míg Lengyelországban vagy Olaszországban a családok közös imával és mécsesekkel tisztelegnek szeretteik emléke előtt.

Ezek a hagyományok különbözőek, mégis mind ugyanarról szólnak: az élet múlandóságáról, az emlékezés fontosságáról és az ősök iránti tiszteletről.