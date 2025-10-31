Keresés

Napindító

Napindító – Halhatatlanok napja + videó

2025. október 31., péntek 08:46 | HírTV

A Napindítóban Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője arról beszélt, hogy idén is megrendezi a PestiSrácok-csapata és a Nemzeti Maximumért Alapítvány a Halhatatlanok napját november 4-én, a budai Bem József téren.

  • Napindító – Halhatatlanok napja + videó

A 2025-ös Halhatatlanok napján Nagy János államtitkár, Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke és Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója mond beszédet. A Kárpátia zenekar pedig kiskoncertet, emlékműsort ad a szabadságharcos hőseink tiszteletére.

1956. november 4-e, a szovjet invázió évfordulója valóban a forradalom leverésének gyásznapja, de egyben a szabadságharc legkeményebb szakaszának kezdete is. Ezen a napon a pesti srácok és országszerte sok-sok ellenálló úgy döntöttek, hogy felveszik a harcot a hazánkat elözönlő szovjet megszállókkal szemben, s még napokig, néhol november közepéig tartani tudták állásaikat, barikádjaikat. Ezt követték hónapokon át a sortüzekkel vérbe fojtott tüntetések és a bátor munkássztrájkok, a csendes ellenállás és tiltakozás szerte a Kárpát-medencében. A hazaáruló Kádár János és bandája csak 1957. tavaszára tudta stabilizálni a diktatúrát. Ezért méltatjuk már 2016 óta évről-évre ezen a napon, a még velünk élő hősök (köztük az elmúlt években a néhai Wittner Mária, az idén elhunyt Varga János és Pongrátz András) részvételével a bátor szabadságharcosokat és mártírokat, akik nem féltek szembeszállni az elnyomókkal.

Ma, amikor recseg-ropog körülöttünk a világ és újra veszély fenyegeti a békénket, szabadságunkat és függetlenségünket, újra az ő kiállásukból és erejükből kell példát merítenünk.

