Napindító – Gyújtsunk fényt! jótékonysági batyus bál lesz november 22-én Dunavarsányban + videó

Bár hosszabb távra tervezett, most mégis hátrébb lép a Tisza Pártnál egy fontos ember

Új tervet dolgozott ki titokban az ukrajnai háború lezárására a Trump adminisztráció + videó

Szijjártó Péter: Nem tudom megítélni, hogy az elnök kristálytiszta-e a kérdésben + videó

3,4 milliárd forint a leleplezés ára: a Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint a Telex a brüsszeli beavatkozás jól kitömött eszköze

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Kapcsolódó tartalmak

Napindító – Hatalmasat lendített az Otthon Start Program a kislakások piacán + videó A „mini-apartmanok” iránt 2025-ben is erős a kereslet, különösen Budapesten és más nagyvárosokban. Erről és még további részletekről beszélt a Napindítóban Futó Péter, a Zenga.hu elemzési vezetője.

Napindító – Mesés karácsony a Várkert Bazárban + videó A Várkert Bazár idén is ünnepi fénybe öltözik, és a főváros egyik legvarázslatosabb adventi helyszíneként várja a látogatókat. November 29. és december 31. között különleges kulturális élmények kísérik végig az ünnepi időszakot. A témáról Petrovits Ákos ... beszélt a Napindítóban.