Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 21. Kedd Orsolya napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Napindító

Napindító – Grúzia története figyelmeztetésként szolgál Ukrajna és az Európai Unió számára + videó

2025. október 21., kedd 07:23 | HírTV

A Napindítóban Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója volt a vendég, aki többek között arról beszélt, hogy Grúzia útja az illiberális stabilitás és az EU-val való konfrontáció felé fordult.

  • Napindító – Grúzia története figyelmeztetésként szolgál Ukrajna és az Európai Unió számára + videó

További híreink

Titokzatos harangszó a Bakonyból – most fény derült az igazságra

Kiderült, ki a vasárnapi motoros tragédia áldozata

"Arra ébredtünk, hogy felrobbant mellettünk a Mol egy üzeme" - hatalmas lángok csaptak fel Százhalombattán

Bayer Zsolt: Egy kínzó kérdés

Igazi finom lelkek: ezek a csillagjegyek hihetetlenül érzékenyek

Rémisztő képek: vörösen izzott az ég Százhalombatta fölött, kigyulladt a kőolajfinomító + videók

Életveszélyben – szárítógép csapdájába esett egy gyermek

Keddi sportműsor: folytatódik a Bajnokok Ligája alapszakasza

Itt nyílhat meg a légi folyosó az EU-ban Putyin előtt, hogy Budapestre érkezzen

További híreink

Itt nyílhat meg a légi folyosó az EU-ban Putyin előtt, hogy Budapestre érkezzen

A héten ismét olcsóbbá válik a tankolás

Nincs sérültje a tegnapi Mol tűzesetnek

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Itt nyílhat meg a légi folyosó az EU-ban Putyin előtt, hogy Budapestre érkezzen
2
A Forbes elemzése: miért rossz hely Budapest a békéhez?
3
Kiderült, ki a vasárnapi motoros tragédia áldozata
4
Kijevi napraforgó: Zelenszkij Budapestre jönne tárgyalni? + videó
5
Alice Weidel: Budapest a béke egyetlen helyszíne
6
A magyar modell működik: az orvosok és tanárok után a szociális dolgozók jönnek
7
Robbanás és lángtenger – Nincs sérültje a tegnapi Mol tűzesetnek + videó
8
Dobrev Klára a „brüsszeli magyar kémügy” hullámán lovagolna tovább a várt reflektorfénybe
9
Orbán Viktor elárulta, hogy melyek a kedvenc magyar nótái + videó
10
Kínos alku a Fehér Házban: Zelenszkij rakétákért lobbizott, de Trump már a budapesti Putyin-csúcsra készül + videó

Legfrissebb híreink

Napindító – Enceladus: a bolygó, ahová talán költözni lehet + videó

Napindító – Enceladus: a bolygó, ahová talán költözni lehet + videó

 A Napindítóban Fockter Zoltán volt a vendég, aki többek között arról beszélt, hogy a Szaturnusz Enceladus nevű holdjának felszíne alól kitörő vízgőzcsóvában olyan komplex szerves molekulákat fedeztek fel tudósok, amelyek jelentősen növelik annak esélyét, hogy az égitest lakható lehet.

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!