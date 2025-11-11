Napindító – Friss helyzetjelentés Kárpátaljáról + videó

„Hogy ne legyen orosz olaj Magyarországon” – Zelenszkij hadüzenete és a magyar ellenzék csendje

Újabb nemi erőszakot követtek el afrikai illegális bevándorlók Olaszországban + videó

A sok botrány ellenére miért tart ki Magyar Péter Ruszin-Szendi mellett? Itt lehet a válasz + videó

Matteo Salvini: Akik nem tartják tiszteletben kultúránkat, menjenek vissza oda, ahonnan jöttek

Sarkozy megtapasztalta a börtönt és most szabadult

A Fehér Ház után a hot dog pultnál – Orbán Viktor laza pillanatai Washingtonban + videó

Szijjártó Péter: Ez az elmúlt évek legdurvább támadása a magyar szuverenitás ellen + videó

„Ukrajna akár meg is támadhatja Magyarországot” + videó

A Napindítóban Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője beszélt a témáról.

Áttörés Washingtonban: véget érhet a 40 napos amerikai kormányzati leállás – írta meg a Világgazdaság. A lap hozzáteszi: a szenátus rábólintott az áttörésre.

