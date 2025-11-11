Napindító – Friss helyzetjelentés Kárpátaljáról + videó

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Komoly pozitív üzenete lehet Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök washingtoni találkozójának. A témáról Siklósi Péter, a Külügyi Intézet vezető kutatója mondta el véleményét.
A bőrrák és a tüdőrák növekedését gátolta, mellráknál teljes gyógyulást ért el magyar kutatók gyógyszerkísérlete, amelyet egyelőre állatokon végeztek. Erről beszélt többek között Tóth Szilárd a HUN-REN TTK kutatója.