A Cseh Köztársaság várhatóan következő kormányának egyik vezetője azt javasolta, hogy az ország csökkentse az Ukrajnának történő fegyver- és lőszerszállítások szerepét, ami kritika tárgyává tette a távozó tisztviselők részéről, akik ezt a lépést „ajándéknak” nevezték Oroszország számára.

Filip Turek, a jobboldali Autósok párt vezetője és valószínű külügyminiszter-jelöltje szerint Prága „fenntartja NATO-kötelezettségeit és betartja a nemzetközi jogot”, de „előtérbe helyezi az ukrajnai háború befejezésére és az európai konfliktusok kockázatainak enyhítésére irányuló diplomáciai erőfeszítéseket, átáll a nemzeti költségvetésből finanszírozott katonai segélyezésről a humanitárius támogatásra, és a cseh biztonsági szükségletekre összpontosít”.