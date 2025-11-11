Keresés

Napindító – Filip Turek az Ukrajnába irányuló lőszerszállítmányok leállítását fontolgatja + videó

2025. november 11., kedd 07:17 | HírTV

Filip Turek, a jobboldali Motoristák párt vezetője várhatóan a Cseh Köztársaság következő legfőbb diplomatája lesz. Erről a témáról beszélt a Napindítóban Vukics Ferenc katonai szakértő.

  • Napindító – Filip Turek az Ukrajnába irányuló lőszerszállítmányok leállítását fontolgatja + videó

A Cseh Köztársaság várhatóan következő kormányának egyik vezetője azt javasolta, hogy az ország csökkentse az Ukrajnának történő fegyver- és lőszerszállítások szerepét, ami kritika tárgyává tette a távozó tisztviselők részéről, akik ezt a lépést „ajándéknak” nevezték Oroszország számára.

Filip Turek, a jobboldali Autósok párt vezetője és valószínű külügyminiszter-jelöltje szerint Prága „fenntartja NATO-kötelezettségeit és betartja a nemzetközi jogot”, de „előtérbe helyezi az ukrajnai háború befejezésére és az európai konfliktusok kockázatainak enyhítésére irányuló diplomáciai erőfeszítéseket, átáll a nemzeti költségvetésből finanszírozott katonai segélyezésről a humanitárius támogatásra, és a cseh biztonsági szükségletekre összpontosít”.

Kapcsolódó tartalmak

