Napindító – Ezer előadás – Az operaház fantomja hatalmas siker + videó
2025. november 25., kedd 07:20
| HírTV
Andrew Lloyd Webber legendás musicalje, Az operaház fantomja új mérföldkőhöz érkezett a Madách Színházban. 2025. november 30-án 1000. alkalommal tűzzük műsorra a musicalt. A témáról Sasvári Sándor ... beszélt a Napindítóban.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A globalizáció új korszakában a konnektivitás, vagyis a gazdaságok, az innovációk és a pénzügyi rendszerek összekapcsoltsága vált a nemzetközi
gazdasági rend egyik fő tartópillérévé. A Napindítóban többek között erről a témáról is beszélt Horváth Marcell, a Nézőpont Intézet vezető kutatója.