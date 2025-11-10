Napindító – Észak-Korea Donald Trump és Kim Dzsongun újabb találkozójára készülhet + videó

Magyar Péter embere arra utalt, hogy az ukránok megtámadhatják hazánkat + videó

Sajtóklub – Nagyon várták a tiszások, hogy Trump megegyezés nélkül elzavarja Orbánt Washingtonból + videó

Kálomista Gábor: Elfogadhatatlan, amit egyes liberális rendezők megengednek maguknak + videó

Lavrov üzent az Egyesült Államoknak és a „háborús” tömbnek

Meglepetés a Fehér Házban – Így mutatta meg Donald Trump, hol van Orbán Viktor helye + videó

Nemcsak a Tisza Világot letöltők személyes adatai szivároghattak ki az internetre + videó

A Napindító vendége Radics Béla, a Fidesz országgyűlési képviselő-jelöltje volt, aki arról beszélt, hogy a Városliget térségben száll harcba 2026-ban a mandátumért.

A magyar miniszterelnök a múlt hét pénteken Washingtonban kötött amerikai-magyar megállapodás részleteiről beszélt a rezsicsökkentés biztosítását is érintve.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.