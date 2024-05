Napindító - Engedély nélkül építenek atomerőműveket Ukrajnában + videó

Megosztás itt:

A beszámoló szerint két orosz, VVER-1000 típusú egységet kívánnak befejezni, mindezek mellett pedig két amerikai AP-1000 típusú blokk építését is tervezik. A két orosz típusú egységet még a nyolcvanas években kezdték építeni, ám a csernobili katasztrófát követően a tüntetések hatására a projektet leállították. A most bejelentett új két új amerikai blokk viszont olyan típus, amelyet Európában még sehol sem engedélyeztek, ráadásul építésük során az Egyesült Államokban is probléma adódott.

Ukrajnának a nemzetközi jog értelmében erről a projektről már a legelején nemzetközi környezeti hatásvizsgálatot és engedélyeztetési eljárásokat kellett volna indítania, de az ezzel kapcsolatos információk mindmáig zavarosak. Nemrég az ukrán energiaügyi minisztérium bejelentette, hogy már megkezdődött a két „amerikai” típusú AP1000 egység építésének előkészítése, a leendő hűtőtornyok területén „ünnepélyes betonöntés”-re került sor, ráadásul az Egyesült Államok ukrajnai nagykövetének jelenlétében. Herman Haluscsenko ukrán energiaügyi miniszter a Reutersnek úgy fogalmazott: „azonnal meg akarjuk csinálni a harmadik és a negyedik egységet".