Napindító – Enceladus: a bolygó, ahová talán költözni lehet + videó

2025. október 21., kedd 08:23

A Napindítóban Fockter Zoltán volt a vendég, aki többek között arról beszélt, hogy a Szaturnusz Enceladus nevű holdjának felszíne alól kitörő vízgőzcsóvában olyan komplex szerves molekulákat fedeztek fel tudósok, amelyek jelentősen növelik annak esélyét, hogy az égitest lakható lehet.

