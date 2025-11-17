Napindító – Elemzés követi a labdarúgó vb-selejtező folyamatot + videó

Felmérés: a magyarok elsöprő többsége az egykulcsos családi adózást támogatja + videó

Ukrajna működését csak a nyugati pénzek tartják életben + videó

Exkluzív élő: Orbán Viktor és Nagy Elek bejelentése + videó

Így látták az írek a tegnapi 2:3-as győzelmüket hozó mérkőzést

A Tisza-adatszivárgás sokkal nagyobb lehet, mint hittük + videó

Az amerikai haditengerészet legbrutálisabb fegyverét vetik be a Déli Lándzsa hadműveletben

Országos rendőrségi akció indult a kamionok és buszok ellenőrzésére. A cél a fáradt sofőrök és a veszélyes rakományok kiszűrése.

Vérbosszúra szomjaznak Magyar Péter hívei. A Hír TV stábját Győrben ért támadás bizonyítja: a "projekt" a verbális és nyers erőszakra épül.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.