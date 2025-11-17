Napindító – Elemzés követi a labdarúgó vb-selejtező folyamatot + videó

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Napindítóban Kiss Rajmund, az MCC diplomáciai műhely vezetője volt a vendég aki több témában is kommentárt mondott, így többek között az Európába menő amerikai gázszállításról, új orosz-ukrán fogolycseréről és Zelenszkij védelmi rendszerekről szóló követeléséről.