Napindító – Egyre hevesebb viták övezik az EU közös migrációs és menekültügyi paktumát + videó

2025. október 14., kedd 07:28 | HírTV

A Napindítóban Németh Andrea munkatársunk jelentkezett be két témában: a francia elnök által ma benyújtandó 2026-os költségvetés és a migránspaktum körüli eu-s vita témájában.

  Napindító – Egyre hevesebb viták övezik az EU közös migrációs és menekültügyi paktumát + videó

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

 Hosszas egyeztetéseknek és Donald Trump ultimátumának köszönhetően a Hamász bejelentette, hogy kész átadni húsz, még életben lévő izraeli túszt, illetve 28 holttestet a Nemzetközi Vöröskeresztnek. A témában Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő, a Magyar Nemzet főmunkatársa, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója jelentkezett be a Napindítóban.
