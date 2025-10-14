Napindító – Egyre hevesebb viták övezik az EU közös migrációs és menekültügyi paktumát + videó

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Igor Lucenko volt ukrán parlamenti képviselő adatai szerint az ukrajnai hadseregnél csak szeptemberben 20 000 volt a hivatalosan bejegyzett dezertálások száma – hívta fel rá a figyelmet Dunda György kárpátaljai tudósító a hírTV Napindító című műsorában hétfő reggel.
Hosszas egyeztetéseknek és Donald Trump ultimátumának köszönhetően a Hamász bejelentette, hogy kész átadni húsz, még életben lévő izraeli túszt, illetve 28 holttestet a Nemzetközi Vöröskeresztnek. A témában Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő, a Magyar Nemzet főmunkatársa, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója jelentkezett be a Napindítóban.