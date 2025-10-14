Napindító – Egyre hevesebb viták övezik az EU közös migrációs és menekültügyi paktumát + videó

Az elszigetelt Orbán Viktorral tárgyal Trump a békéről + videó

Bayer Zsolt: Az a gesztus, hogy Magyarország miniszterelnöke ott lesz Sarm es-Sejkben, üzenet a világnak + videó

Aki a csalást beismerte, most Magyar Pétert méri? + videó

A 21 Kutatóintézet vezetője már korábban bevallotta, hogy manipulálják méréseiket + videó

Úgy repültek, mint a papírpoharak – Túlélők a vonatbalesetről

Testőrökkel hallgattatta el Magyar Péter a hírhedt trombitást + videó

Zelenszkij sürgős kérést intézett a NATO-tagállamokhoz és külön üzent Magyarországra is

A Napindítóban Kiss Rajmund, az MCC az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője beszélt az Izrael-Hamász békekötés, illetve izraeli háború témában.

Az egyiptomi Sarm es-Sejkben rendezett hétfői békecsúcson többek között nem vehetett részt a lengyel miniszterelnök sem.

