Napindító – Dunda György: Kijev polgármestere egy olasz lapban kritizálta Zelenszkijt + videó

A bejelentkezésben Dunda György többek között Kijev polgármesteréről, Vitalij Klicskoról is beszélt. Róla többek között elmondta, hogy Klicskot sokan Zelenszkij egyik alternatívájaként is tisztelik, gondolva arra, hogy ha majd újra elnökválasztást tartanak Ukrajnában. A tudósító arról is beszélt, hogy Vitalij Klicsko nemrég interjút adott egy olasz lapnak, melyben olyan Zelenszkijt kritizáló témákról beszélt, melyeket ukrajnai lapoknál nem tudna megtenni. A legfontosabb témák, melyek az interjú során előkerültek, Ukrajna jelenlegi nehéz katonai helyzete és az is, hogy ha Ukrajnának területeket kell elveszítenie, akkor azt csak referendummal lehet legitimizálni, bár ez szemben áll azzal, hogy tízezrek adták életüket a ukrán föld védelméért, mit lehetne egy ilyen helyzetben a harcokban elesett ukrán katonák hozzátartozóinak mondani, tette hozzá Dunda György. A tudósító rámutatott: Zelenszkij elnök már a háború kezdete óta azt hangoztatja, hogy a Krímet is beleértve az összes elvett ukrán föld visszaszerzése a cél a háború alternatíva nélküli befejezésének.