Napindító – Dunda György: Az ukrán kormány úgy döntött, hogy a katonai mozgósítás hatálya alá nem tartoznak a Soros-birodalom sejtjei + videó

Továbbra is marad a magas hőmérséklet + videó

Egyre erősebb a hőhullám. Ma a csúcshőmérséklet több mint 40 fok is lehet, továbbra is vörös riasztás van érvényben. A háziorvosok az ilyenkor használatos légkondíciónál berendezések veszélyeire is figyelmeztetnek, hiszen sokaknál allergiás tüneteket okozhatnak.