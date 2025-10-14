Keresés

Napindító – Donald Trump: Ez egy új Közel-Kelet történelmi hajnala + videó

2025. október 14., kedd 07:56 | HírTV

A Napindítóban Kiss Rajmund, az MCC az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője beszélt az Izrael-Hamász békekötés, illetve izraeli háború témában.

  Napindító – Donald Trump: Ez egy új Közel-Kelet történelmi hajnala + videó

A 21 Kutatóintézet vezetője már korábban bevallotta, hogy manipulálják méréseiket + videó

100 százalékban mögötted állunk – Trump Orbán Viktort méltatta + videó

Úgy repültek, mint a papírpoharak – Túlélők a vonatbalesetről

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Háború Izraelben – Végre hazatérhetnek az utolsó izraeli túszok + videó

Háború Izraelben – Végre hazatérhetnek az utolsó izraeli túszok + videó

 Hosszas egyeztetéseknek és Donald Trump ultimátumának köszönhetően a Hamász bejelentette, hogy kész átadni húsz, még életben lévő izraeli túszt, illetve 28 holttestet a Nemzetközi Vöröskeresztnek. A témában Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő, a Magyar Nemzet főmunkatársa, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója jelentkezett be a Napindítóban.
