A Pesti Vármegyeháza dísztermében november 15-én posztumusz Bethlen Gábor-díjjal ismerték el Kiss Gy. Csaba, irodalomtörténész, egyetemi tanár munkásságát; Márton Áron-emlékérmet kapott Kerényi Lajos, piarista szerzetes és Szögi László, történész-levéltáros, míg Fazekas István, Jókai- és Váci Mihály-díjas költő, drámaíró, református lelkész, Nagy-György János, gazdálkodó, kopjafakészítő és Tasnádi Gábor, szerkesztő, Tamási Áron és Illyés Gyula műveinek ápolója Teleki Pál-érdemérmet vehetett át.
Napindító – Díjátadó ünnepség a pesti vármegyeházán + videó
2025. november 20., csütörtök 06:21 | HírTV